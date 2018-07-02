إندونيسيا توقف عملية حاولت انتشال جثث مفقودين فى حادث غرق عبارة

رويترز

قالت إندونيسيا، اليوم الاثنين، إنها أوقفت عملية استمرت أسبوعين لانتشال جثث ما يقرب من مئتي راكب كانوا على متن عبارة ويعتقد أنهم غرقوا في واحدة من أعمق البحيرات البركانية في العالم.

وانقلبت العبارة الخشبية التي كانت مكتظة بالركاب خلال عاصفة في 18 يونيو حزيران في بحيرة توبا التي يصل عمقها إلى نحو 450 مترا. وكانت العبارة تقل وقتها ركابا عائدين من عطلة عيد الفطر، ونجا 18 راكبا وتأكد مقتل ثلاثة فيما لا يزال 200 في عداد المفقودين.

وواجهت عملية البحث عن العبارة وانتشال جثث الضحايا العديد من الصعوبات التقنية واللوجستية من بينها التيارات المائية الخطرة وبرودة المياه وعمقها الذى يفوق ما يمكن أن يصل إليه الغواصون فى بحيرة لم يتم من قبل مسحها بالكامل.

وأظهرت لقطات فيديو التقطت الأسبوع الماضى باستخدام مركبة تعمل بالتحكم عن بعد بقايا بشرية ودراجات نارية وأحبالا من العبارة على عمق 450 مترا.

وأكد محمد يوسف لطيف المتحدث باسم عمليات الإنقاذ توقف عملية البحث وأضاف أن بيانا رسميا سيصدر غدا الثلاثاء.

وقال عبر الهاتف "أجرينا بالفعل مناقشات وجها لوجه مع أسر الضحايا بشأن الصعوبات التي واجهناها في الميدان وأسباب عدم استمرارنا ورغبتنا فى وقفها إنهم يتفهمون لماذا نتوقف".

وأضاف لطيف أن عمال الإنقاذ قالوا قبل ذلك إنهم يبحثون استعارة معدات من سنغافورة لانتشال الضحايا والعبارة لكن تلك الخطة ألغيت لأن الأمر سيستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع إضافة إلى "ارتفاع التكلفة".