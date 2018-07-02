إعصار برابيرون يصيب 4 أشخاص فى أوكيناوا ويتجه إلى جنوب غرب اليابان

طوكيو (أ ش أ)

أصيب أربعة أشخاص نتيجة إعصار برابيرون الذى ضرب محافظة أوكيناوا أقصى جنوبى اليابان، وتسبب فى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن هذا الإعصار هو السابع لهذا الموسم، وقد وقع على بعد 160 كيلومترًا شمال جزيرة كوميجيما فى بحر الصين الشرقى، ومع ضغط جوى قدره 965 هكتوباسكال ورياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا فى الساعة، وأنه تحرك نحو الشمال باتجاه كيوشو بسرعة 20 كيلومترا فى الساعة.

وتوقعت وكالة الأرصاد أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الشرقى فى بحر اليابان بعد أن اقترب من كيوشو، ومن المحتمل أن تسقط أمطار غزيرة فى مناطق واسعة غربى اليابان، حذرت الوكالة المواطنين من الانهيارات الطينية والرياح العاتية جراء الفيضان.