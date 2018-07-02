إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بقنا

قنا - وائل محمد

أصيب شخصان بكسور وجروح فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج بسبب خلافات الجيرة.



تلقي اللواء علاء العياط مدير أمن قنا بلاغاً من قسم نجدة مركز نجع حمادى، يفيد إصابة كل من، "عمرو.م" 30 سنة، و"محمد .ا" 28 سنة، بكسور وجروح بالجسم، وذلك في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية "هو" التابعة لدائرة نجع حمادى، وتم نقله لمستشفى نجع حمادى لتلقى العلاج اللازم.



حرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.