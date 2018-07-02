أمن مطار القاهرة يضبط راكبا بحوزته 140 قرصا مخدرا قبل مغادرته البلاد

كتبت دينا الحسينى

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى، من ضبط أحد الركاب، حال إنهاء إجراءات سفره وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

تلقى اللواء طه بيومى مدير أمن المطار، إخطارا من خدمات التأمين بضبط عبدالرحمن.أ.ع 29 سنه حال توجهه للسفر على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وأثناء إتمام إجراءات التفتيش اللازمة المتبعة لكافة الركاب عُثر بحوزته على 140 قرصا لعقار الترامادول المخدر، كانت مخبأة بداخل إحدى حقائبه .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.