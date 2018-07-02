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أجهزة حى الساحل تواصل البحث عن "عم حسين" المفقود أسفل العقارين المنهارين

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:57 م
أجهزة حى الساحل تواصل البحث عن "عم حسين" المفقود أسفل العقارين المنهارين عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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تستمر أجهزة حى الساحل فى البحث عن حسين السيد، الشهير بـ "عم حسين"، البالغ من العمر 75 عاما، أسفل أنقاض العقارين المنهارين بشارع الزهرية بحى الساحل، بعدما انهيار العقارين نتيجة أعمال الحفر التى كانت تتم بقطعة الأرض الملاصقة لهم، بهد حصول صاحبها على ترخيص من الحى ببدء الحفر والهدم.
 
 
وقال الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، إنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقارين المنهارين، حيث تم إخلائهما من قاطنيهما، لحين الانتهاء من معاينتهما هندسيا، مشيرا إلى أن الأسر التى كانت تسكن بالعقارين تم تسكينهم مؤقتا بمركز الشباب لحين توفير مسكن دائما لهم.
 
 
وقد إنهار صباح اليوم الإثنين، عقارين بشارع الزهرية فى حى الساحل، دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

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