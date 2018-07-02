أبو العزايم ينعى وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمود عاشور

نعى علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، ورئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وقال أبو العزايم، فى بيان صحفى: يحتسب الاتحاد العالمى للطرق الصوفية عند الله تعالى فضيلة الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، العالم العامل، صاحب الهمة العالية والقلب النقي، والحب الصادق لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كان رحمه الله من أعظم شيوخ الأزهر علمًا وخلقًا، جمع بين العلم الواسع والثقافة الغزيرة و والأخلاق الفاضلة، فلقد عاهدناه عالمًا ومعلمًا وأبًا حنونًا.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسـع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.