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الخميس، 19 يوليه 2018 03:11 م
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140 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمعامل التنسيق فى جامعة جنوب الوادى

الخميس، 19 يوليه 2018 02:03 م
140 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمعامل التنسيق فى جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا – هند المغربي
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أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن معامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والغردقة مستمرة غدا الجمعة فى استقبال الطلاب فى آخر أيام تنسيق المرحلة الأولى.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الذين قاموا بتسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلى بقنا وفرعى الجامعة بالأقصر والغردقة حتى الآن بلغ 140 طالب وطالبة.

من ناحية أخرى، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وإشراف الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة حاسب آلى إلى مدينة فرشوط، وذلك فى إطار اسهامات جامعة جنوب الوادى فى خدمة البيئة والارتقاء بالمجتمع.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وهم همام عبد العال المدرس المساعد بكلية العلوم ومحمد خيرى محمد المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم وعبد الرحمن سليم محمد المعيد بكلية العلوم وتناولت القافلة مفاهيم تكنولوجيا المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات وإسهاماتها فى شتى المجالات.

وأضاف أن القافلة أشارت الى استخدام الأمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى وكيفية جنى الفوائد منها وتجنب أضرارها، وأيضاً دور التكنولوجيا الحديثة فى الارتقاء بعملية التعليم والتعلم والاستراتيجيات الحديثة المتبعة لتحقيق فاعلية التعلم.

وقامت القافلة بتدريب عدد من الأطفال على الحاسب الآلى، وفى نهاية القافلة قدم أهالى المدينة الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة على هذه القافلة التى تؤكد دور جامعة جنوب الوادى فى خدمة المجتمع.


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