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ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث المنيا

الخميس، 19 يوليه 2018 11:12 ص
ننشر أسماء الوفيات والمصابين فى حادث المنيا حادث المنيا
فريق المحافظات
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ينشر "اليوم السابع" أسماء الوفيات والمصابين فى الحادث الذى وقع، اليوم، بمحافظة المنيا، وراح ضحيته 12 شخصا فيما أصيب 28 آخرين.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة تفيد تصادم 3 سيارات الأولى رقم 9281 د ب ا بمقطورة رقم 5481 و ق م، والسيارة الثانية رقم 6245 ن ق ا ربع نقل، والثالثة السيارة رقم 9361 ط ع د ربع نقل، وذلك على طريق مطلع قرية الشرفا التابعة بمركز المنيا وقد أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وهم: مكاريوس نجاح عياد 25 سنة أبو قرقاص، عطيا ثابت شحاتة 40 سنة طوه، محمد دكرورى محمد 45 سنة المطاهرة، نجاح داود خيرى 35 ريدة، وقد تم نقلهم مشرحة مستشفى حميات المنيا، ومؤمن مختار سيد 30 سنة طوة، و5 جثث مجهولة الهوية وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، ورضا مختار شلقامى 22 سنة ديرمواس، وعمران محمد عبد المعبود 20 سنة ريده، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى.

فيما أصيب 28 آخرون وهم: أحمد محمد خلف 25 سنة عامل مقيم الحوصلية، علاء سعداوى عبد العزيز 35 سنة، عامل أبو قرقاص، مسعود جاد حامد 40 سنة، أيمن حلمى يزيد 25 سنة الحوصلية، أيمن جاد قلينى 30 سنة الحوصلية، ملاك شنودة رضا 25 سنة بنى أحمد الشرقية، على ناصر شحاتة 20 سنة الحوصلية، حبشى جمال شحاتة 18 سنة الحوصلية، مينا جرجس ميكرس 25 سنة نزلة حسين، مارى ملاك شفيق 35 سنه نزلة حسين، أحمد نمر هاشم 35 سنة طوة، حسين سيد عبد العزيز 25 سنة ماقوسة، أحمد إسماعيل أحمد 26 سنة ماقوسة، وشعبان سيد شحاتة 25 سنة ماقوسة، محمد خالد عبد الكافى 25 سنة طوة، ربيع طه أحمد 50 سنة الحوصلية، أحمد هاشم خليل 27 سنة تلة، حسين محمود عبد المعبود 27 سنة ريدة، جمال محمود عبد اللطيف 25 سنة ريدة، مصطفى محمد عبد السميع 30 سنة دلجا، مصطفى على عبد القادر 20 سنة دلجا، أسامة محمد عبد الستار 20 سنة دلجا، نور أمين الدين 25 سنة الحوصلية، ومصطفى أمين صدسق 28 سنه الوصلية، محمد عبد الباسط حسن 25 سنة الحوصلية واثنين آخرين مجهولى الهوية وتم نقلهم إلى المستشفيات العامة.


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