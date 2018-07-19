مقتل ستة تجار فى كمين لبوكو حرام فى نيجيريا

أ ف ب

قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام ستة مدنيين فى كمين نصب لقافلة تنقل بضائع يرافقها الجيش فى شمال شرق نيجيريا، كما أعلنت مصادر متطابقة الخميس.

وقال عمر كاشالا المقاتل فى ميليشيا مدنية تعمل إلى جانب الجيش، لوكالة فرانس برس إن "ستة تجار قتلوا الثلاثاء فى كمين لمسلحين من بوكو حرام".

وقال كاشالا إن المسلحين أطلقوا النار على القافلة التى كانت تضم 23 آلية ما أجبرها على التوقف، قبل أن يقوموا بنهب البضائع وإحراق الشاحنات.

واضاف "نظرا لحالة الطريق، من الصعب أن يتجنب السائقون الكمائن وعليهم القيادة بحذر شديد".