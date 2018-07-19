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الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 م
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مصرع طفل غرقا فى خزان صرف صحى أهلى بأسيوط

الخميس، 19 يوليه 2018 04:56 م
مصرع طفل غرقا فى خزان صرف صحى أهلى بأسيوط الطفل
أسيوط - هيثم البدرى
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لقى طفل مصرعه غرقا بعد سقوطه فى خزان صرف صحى أهلى بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط .
 
كان اللواء جمال شكر مساعد  وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد مصرع طفل بعد سقوطه فى بيارة صرف صحى وبالانتقال تبين مصرع " شحات إبراهيم " عامان من قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، إثرسقوطه فى خزان صرف صحى أهلى خاص ببعض المنازل لعدم وحود غطاء عليه، حيث تم انتشال جثة الطفل وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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