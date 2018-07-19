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الخميس، 19 يوليه 2018 01:08 م
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مصرع طفلة فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بالدقهلية

الخميس، 19 يوليه 2018 11:52 ص
مصرع طفلة فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بالدقهلية حادث سيارة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقيت طفلة مصرعها فى حادث تصادم بين توك توك يقوده والدها وسيارة ملاكى، على طريق المنصورة شربين أمام قرية بطرة بمحافظة الدقهلية.

كان تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز طلخا بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة طلخا أمام قرية بطرة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 3957 د ط ج قيادة خالد ر ج ع 50 سنة سائق باتجاه شربين، وتوك توك قيادة وائل ا س 42 سنة عامل بسبب انحراف التوك التوك أمام السيارة فجاءة للمرور من أحد الفتحات نتج عنه وفاة مرافقة قائد التوك التوك نجلته ولاء 6 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.

 
 

 
 
 

 


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