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الخميس، 19 يوليه 2018 10:43 ص
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مصرع طفلة صدمها توك توك فى المنوفية

الخميس، 19 يوليه 2018 10:00 ص
مصرع طفلة صدمها توك توك فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقيت طفلة مصرعها تحت عجلات توك توك بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بحادث تصادم ومتوفاة دائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام توك توك بدون لوحات قيادة "م.س.ع" سائق، مقيم دائرة المركز بالطفلة "ج.أ.ك" عام ونصف، مقيمة بذات الناحية، أثناء تواجدها أمام المنزل، وسقوطها أسفل الإطار الخلفى للمركبة، نجم عن الحادث وفاة الأخيرة متأثرة بإصابتها بتهتك بالأحشاء، وتم نقلها إلى مستشفى تلا المركزى، والتحفظ على المركبة.
 
وبسؤال كل من سائق التوك توك، ووالد المتوفاة، أفادا بمضمون ما جاء بالفحص، ونفت الثانية الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نتيجة الإصابات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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