مسئول حماية ماكرون ينتحل صفة الشرطة ويستخدم العنف ضد متظاهر

باريس(أ ش أ)

فتحت نيابة باريس، اليوم الخميس، تحقيقا أوليا بحق موظف بفريق الأمن بقصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه يدعى "إسكندر بنالا" وذلك فى اتهامات بانتحال صفة الشرطة و باستخدام العنف ضد متظاهر ملقى على الأرض، وذلك فى أول مايو الماضى.

وذكر بيان لنيابة باريس، أن التحقيق يتم فى اتهامات باستخدام العنف من قبل شخص مكلف بمهمة خدمة عامة وبممارسة صلاحيات مخصصة للسلطة العامة و هى الشرطة فى هذه الحالة، وجاء التحقيق فى أعقاب بث تسجيل فيديو يظهر فيه رجل يحمل شارة ويرتدى خوذة للشرطة، تبين أنه إسكندر بنالا وهو يضرب رجلا سقط على الأرض فى أول مايو 2018 .

وبالرغم من إعلان قصر الاليزيه عن وقف موظف الأمن حينها عن العمل لمدة 15 يوما مع تجميد راتبه ونقله إلى وظيفة إدارية إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية أبرزت مشاركة إسكندر بنالا فى تأمين انتقال منتخب فرنسا لكرة القدم من المطار عقب وصوله من موسكو الاثنين الماضى، إلى قصر الإليزيه لحضور حفل استقبال بمناسبة فوزه بكأس العالم .

كما ذكرت وسائل الإعلام أن إسكندر بنالا كان المسئول المكلف بأمن ايمانويل ماكرون خلال حملته الرئاسية.