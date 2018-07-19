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مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

الخميس، 19 يوليه 2018 09:00 ص
مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب لؤى على
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فى إطار استعدادات مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية لموسم الحج، عقد قسم العبادات بالفتاوى الهاتفية بالمركز ورشة عمل لمناقشة بعض قضايا الحج ومُستجداته للوصول إلى القول الراجح فيها وتوحيد الفتوى بشأنها.

 

وأعلن المركز استقبال الاستفسارات الشرعية المتعلقة بفريضة الحج وغيرها من المسائل على هاتف رقم: 19906 فى أوقات العمل الرسمية، وعلى الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك.

 

وكان الدكتور أسامة هاشم الحديدى، منسق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، قال إن استعداد المركز لموسم الحج والعمرة وعيد الأضحى، تضمن عشر نقاط، وهى:

 

أولا: إعداد دليل فقهى مصور عن الحج والعمرة.

ثانيا: إعداد فيديوهات (موشن جرافيك) لشرح مناسك الحج.

ثالثا: إعداد دليل فقهى عن أحكام الأضحية.

رابعا: إعداد كتيب يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بعمل الجزار.

خامسا: إعداد مجلة حائط عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة.

سادسا: إعداد فيديو (موشن جرافيك) عن سنن وآداب عيد الأضحى.

سابعا: إعداد حملات توعوية تتضمن منشورات وإرشادات فقهية عن فضل الأشهر الحرم والأحكام الفقهية المتعلقة بالاستعداد للحج وشراء الأضاحى ونشرها على صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها).

ثامنا: تجهيز فيديوهات عن أهم الفتاوى المتعلقة بالحج والعمرة والأضحية ونشرها على قناة المركز على يوتيوب.

تاسعا: إعداد فيديوهات جرافيك عن أدعية الحج والعمرة.

عاشرا: نشر حملة على مواقع التواصل الاجتماعى الدروس المستفادة من مناسك الحج والعمرة تحت عنوان ماذا بعد الحج.


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