محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات الأمنية للمؤتمرات الدولية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا أمنيا بحضور اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء وجميع القيادات الأمنية والدفاع المدنى ومدير مطار شرم الشيخ، فى إطار الاستعداد للمؤتمرات الدولية التى ستعقد خلال هذا العام.

كما ناقش المحافظ افتتاح وحدة المرور بمدينة دهب فى أول أغسطس 2018 وتوفير العمالة اللازمة لها، وطالب فودة بدراسة فتح طريق "وادى قنى" بطريق دهب / شرم الشيخ والذى يقلل المسافة بـ 20 كم، وكذا فتح بعض الطرق تباعا بمدينة طور سيناء العاصمة، وتفعيل منظومة الكارت الأمنى، واستكمال منظومة الكاميرات بشرم الشيخ.

كما طالب بدراسة أنسب الطرق لتحقيق التفتيش الأمنى على الكمائن، فى أسرع وقت ممكن، وتخفيف العبئ عن الزائرين للمحافظة، حضر الاجتماع اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء.