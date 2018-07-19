محافظ المنيا: منع نزول سيارات النقل بمنطقة الشرفا وتعويض المتوفين والمصابين

فريق المحافظات

أعرب عصام البديوى محافظ المنيا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الشرفا ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ، وأعرب عن خالص امنياته ودعواته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن المحافظ أنه سيتم صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالحادث من عمال المحاجر مقدمة من صندوق جمعية عمال المحاجر بالاستثناء من اللائحة الخاصة بالصندوق ، وكذلك صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمصابين من عمال المحاجر والذين لازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات ، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمصابين الذين غادروا المستشفى "اصابات طفيفة"، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما قرر المحافظ صرف نفس المبالغ لأسر الضحايا والمصابين من غير عمال المحاجر من حساب صندوق خدمات المحافظة.

وأضاف المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعى ستقوم بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وكذلك مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب بخلاف الإعانات العاجلة التى ستقررها بعض الجمعيات الأهلية.

وصرح المحافظ أنه جار مخاطبة قسم الطرق بكلية الهندسة بجامعة المنيا والتنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق والكبارى لدراسة أسباب تكرار تلك الحوادث فى نفس المكان ، لافتا إلى انه سيتم التنسيق مع ادارة مرور المنيا لمنع نزول السيارات الثقيلة فى الطريق الخاص بقرية الشرفا واستبداله بطريق ملوى أو الزاوية لحين معالجة طريق الشرفا فنيا.

هذا وقد أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين، معظمهم من عمال المحاجر، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ، وذلك بقرية الشرفا بمنطقة شرق النيل.

ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات مدينة المنيا وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا العام والتأمين الصحى والمنيا الجامعى وعمل الإجراءات الطبية العاجلة للمصابين.

من جانبها، قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن الإصابات تضم كدمات متفرقة بالجسم وجروح قطعية وكسور ويجرى حاليا متابعة الحالات المصابة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وتابع محمد سيد رئيس مدينة المنيا أعمال إزالة آثار الحادث بالطريق المؤدى للمنيا الجديدة بقرية الشرفا وتم فتح الطريق أمام السيارات ورفع آثار الحادث.