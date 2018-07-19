محافظ الدقهلية: غلق إدارى لـ 27 منشأة طبية لمخالفتها قوانين العمل

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق 27 منشأة وعيادة طبية ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصة غلقاً إدارياً شملت عيادات نساء وتوليد، قلب وأوعيه دموية، أسنان، باطنة، جراحة، مخ وأعصاب، عظام، أطفال، تخصصات مختلفة بمراكز ومدن السنبلاوين، تمى الأمديد، بلقاس، طلخا، أجا.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل فى مثل هذه المنشآت، وتبوث مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه الشعراوى، وكيل وزارة الصحة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.