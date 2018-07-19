محافظ البحيرة والقنصل الصينى يشهدان توقيع اتفاقية لإقامة مصنع زيوت

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وزهاو جاو جو قنصل عام دولة الصين الشعبية، اتفاقية التعاون المشترك بين شركة فامسون الصينية، والشركة المصرية السعودية، وذلك لإنشاء مصنع لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية من بذور فول الصويا وعباد الشمس والذرة عليها بأرض المشروعات، خلف قرية الأسد بمركز أبو المطامير على مساحة 147 ألف متر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذى سيتم الانتهاء من إقامته خلال عام من 300 إلى 400 ألف طن فى السنة، وبإجمالى تكاليف استثمارية للمشروع مليار و300 مليون جنيه، وتوفر حوالى 4500 فرصة عمل.

وأكدت محافظ البحيرة على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع فى تخصيص مساحات الأرض وتوفير المرافق والخدمات، وتسهيل جميع إجراءات الترخيص، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بالتعاقد مع المزارعين المصريين وخاصة مزارعى البحيرة، لتشجيع زراعة محصول الصويا، ما يساعد على تشغيل الأيدى العاملة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، الذى تستورد منه مصر 95 % من احتياجات السوق المصرى.

كما استعرضت المقومات الاستثمارية الجاذبة بمحافظة البحيرة، وطالبت بإقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى بنطاق المحافظة، باستثمارات عربية وأجنبية.