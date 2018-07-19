محافظ الإسماعيلية يسلم 400 عقد تمليك بمدينة المستقبل

الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتسليم 400 عقد ابتدائى لتمليك 400 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات الأساسية، ضمن مشروع إسكان 1200 وحدة سكنية بمدينة المستقبل السكنية لحاجزيها من المواطنين من أبناء المحافظة، بحضورالمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورئيس وأعضاء لجنة الإسكان، ومن المنتظر أن يتم تسليم دفعة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد المحافظ خلال مراسم تسليم العقود للمنتفعين على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية لمدينة المستقبل، وتيسير تقديم كافة الخدمات لقاطنيها، مشيرًا إلى أنه جار حاليا تنفيذ التشطيبات النهائية لتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب العملاقة بالمدينة، والتى ستقضى تماما على كافة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب، وذلك فى إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لمشروعات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية الجديدة لحاجزيها من أبناء المحافظة، بعد الإنتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات الأساسية.