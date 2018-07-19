محافظ الإسكندرية: نقل المومياوات إلى المتحف القومى والتابوت للمتحف الحربى

الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم نقل المومياوات الثلاثة التى عثر عليها داخل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى المتحف القومى بالإسكندرية كما سيتم نقل التابوت إلى المتحف الحربى بالمنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن وزارة الآثار سوف تتابع أعمالها بالموقع وعمل مجسات لتبين وجود أثار أخرى من عدمه ودراسة تاريخ المومياوات المكتشفة التى تنتمى لأسرة واحدة لمعرفة تاريخ تلك الأسرة ولأى عصر تنتمى .

وتفقد محمد سلطان الموقع الأثرى الذى عثر علية التابوت و أكد على أنه بعد الانتهاء من رفع الآثار به سيتم التعامل معها بشكل طبيعى.





وكان الدكتور مصطفى الوزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار عن وجود 3 مومياوات متحللة وعبارة عن هياكل عظمية داخل التابوت، نافيا صلة المومياوات بأى أسرة ملكية سواء للبطالمة أو الرومان، مؤكدا وجود عدد من الشواهد أهما أنه لا يوجد نقوش على التابوت أو خرطوش يحمل اسم صاحب الدفنة والدفنة فقيرة للغاية لا يوجد لها أية شواهد ملكية.



وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش فتح التابوت أنه تم الاستعانة بمتخصصين من الأقصر والصعيد وتم إزاحة الغطاء 25 سم وتم اكتشاف الثلاث مومياوات المتحللة ومياه بكميات كبيرة بداخلة بسبب أن العقار القديم الذى كان موجود قبل هدمه كان يعتمد على بيارات فى الصرف الصحى وسبب فى تسرب المياه موضحا وجود كسر فى الناحية الشرقية للتابوت وتسبب فى تسرب المياه بداخلة مما أدى إلى تحلل المومياوات.



وقدم محافظ الإسكندرية الشكر للقوات المسلحة التى قدمت الدعم الكامل للفريق الأثرى ومدهم بالدعم والمعدات الكاملة منذ اكتشاف التابوت.

