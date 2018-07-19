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الخميس، 19 يوليه 2018 03:10 م
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قافلة علمية بجامعة المنوفية للتغلب على مشكلات تنقية مياه الشرب بالقرى

الخميس، 19 يوليه 2018 02:41 م
قافلة علمية بجامعة المنوفية للتغلب على مشكلات تنقية مياه الشرب بالقرى محطه المياه
المنوفية _ محمد فتحى
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توجه خبراء كيميائيون وجيولوجيون فى كلية العلوم جامعة المنوفية إلى محطة مياه الشرب بقرية شبرا باص، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالمنوفية، لبحث ودراسة الوسائل المتبعة والحديثة فى تنقية مياه الشرب بالنسب الكيميائية المتعارف عليها محليا وعالميا لمحاولة التغلب على ارتفاع بعض النسب والحفاظ على المعدلات الطبيعية كالحديد والأملاح.
 
ورأى المشاركون بالقافلة أن هناك ضرورة ملحة فى اتباع القياسات التى تحدد نسب تواجد الأملاح والمعادن بالمياه التى تمت تنقيتها لتصبح صالحة للشرب، وأن سلامة تنظيف الخزانات لها دورًا هاما فى التصدى لمعالجة البكتيريا والفيروسات المحتمل وجودها خلال مراحل التنقية.
 
يذكر أن القافلة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وشارك فيها من كلية العلوم الدكتور علاء الدين عبد العزيز النعناعى وكيل الكلية والدكتور عادل عبد الهادى نصار والدكتور عبدة سعد الطبل والدكتور محمد عبد الله حواطة والدكتور سعيد محمد الكيلانى.
 
 
 
 

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