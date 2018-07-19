قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

كتب كريم صبحى-أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات منذ قليل إخلاء سبيل بشير التابعى لاعب الزمالك السابق و3 آخرين بكفالة على ذمة القضية بتهمة ترويع المواطنين فى مشاجرة بالقطامية.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، ارتكاب المتهمين جرائم البلطجة، واستعراض القوة، ونشر الزعر بين المواطنين.

يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس لاعب الزمالك السابق بشير التابعى، ومدير إحدى شركات إدارة الأندية الرياضية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة.

كان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة داخل كمباوند بالقطامية بين بشير التابعى وآخرين مما أدى إلى ترويع المواطنين.