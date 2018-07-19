"قارون للبترول" تبدأ حفر أول آبار اتفاقية شرق البحرية بالصحراء الغربية خلال 3 أشهر

كتب أحمد أبو حجر

تبدأ شركه أباتشى الأمريكية العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول، فى حفر أول آبارها الاستكشافية بمنطقة الامتياز الجديدة بمنطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على اقصى تقدير، بحسب مصدر مسئول بهيئة البترول.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بعد اعتماد الاتفاقية ننتظر الانتهاء من الموافقات الأمنية والتراخيص اللازمة خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن الشركة من بدء الحفر، وسيتم إسناد عمليات الحفر والإنتاج لشركة قارون للبترول.

وأوضح المصدر، أن منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية هى منطقة واعدة ، وتشير نتائج المسح السيزمى التى تم إجرائها مؤخرا إلى نتائج جيدة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد وقعت اتفاقية بترولية جديدة مع شركة أباتشى العالمية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، باستثمارات حوالى 9 ملايين دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار لحفر 7 آبار.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات صحفية على أن قطاع البترول مستمر فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، وهو ما يساهم إيجابيا فى تعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى.

وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، ودافيد تشى المدير العام لشركة أباتشى الأمريكية.

وأضاف الملا أن عقد الاتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر ويؤكد على اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار والعمل فى مصر، ويؤكد على أنه مازال هناك العديد من المناطق سواء البحرية أو البرية ذات الاحتمالات البترولية الجيدة وتمثل فرصا استثمارية واعدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 87 اتفاقية جديدة، وجارى حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 14 اتفاقية جديدة.