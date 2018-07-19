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الخميس، 19 يوليه 2018 02:07 م
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فيديو جراف.. أبرز تصريحات شيخ الأزهر فى زيارة الـ 10 أيام لأنجلترا ولقاءه الملكة

الخميس، 19 يوليه 2018 01:00 م
فيديو جراف.. أبرز تصريحات شيخ الأزهر فى زيارة الـ 10 أيام لأنجلترا ولقاءه الملكة شيخ الأزهر أحمد الطيب
كتب لؤى على
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زيارة أستمرت 10 أيام قام بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، إلى العاصمة البريطانية لندن ،للمشاكرة فى فعاليات منتدى شباب صناع العالم"،ويشارك في المنتدى 25 شابًّا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفيَّة كانتربري بلندن، و 25 شابًّا من العالم العربي، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.

ويهدف منتدى "شباب صناع السلام" إلى بناء فريق عالمي من الشباب الواعد الساعي للسلام، وذلك للمشاركة في مبادرات وفعاليات يدعمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع أسقفية كانتربري، بحيث يتم تنفيذها من قبل هؤلاء الشباب وأقرانهم حول العالم من أجل بناء عالم أفضل يعيش فيه الجميع بخير وسلام.

 


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شيخ الأزهر

أحمد الطيب

العاصمة البريطانية

شباب صناع العالم




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