غدا.. انقطاع المياه عن 10 مناطق بغرب شبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والقليوبية، عن انقطاع المياه عن مناطق ( أرض نوبار – المنشية الجديدة – الإسكان الصناعى – مساكن نوبار – السعادة والتعاون – ام بيومى – عبد المنعم رياض – بيجام – منطى )، وضعف المياه بباقى مناطق حى غرب شبرا الخيمة .

وذلك إعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 20/7/2018 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 21/7/2018 لمدة 8 ساعات ؛ نظراً لقيام الشركة بتغيير ماسورة قطر 300 مم بطول 100 متر داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة الرئيسية .

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.