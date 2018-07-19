على المصيلحى يناقش استعدادات مكاتب التموين لإضافة المواليد بالبطاقات

كتب – مدحت وهبة

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وكلاء وزارة التموين ومديرى المديريات، اليوم الخميس، لبحث ومناقشه آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم، مع الأخذ فى الاعتبار فى المقام الأول المواطن والأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية.

وأعلن المصيلحى عن بدء إضافة المواليد اعتبارا من 1/8/2018 حتى 31/10/2018 ولمدة ثلاثة شهور، ولذا ناقش الاجتماع استعدادات المكاتب الأخيرة لإضافة المواليد والوقوف على مدى جهازيتها، من الناحية الانشائية والفنية.

وأكد وزير التموين على مديرى المديريات بالتواصل والتواجد مع المواطنين على أرض الواقع والاجتماع مع موظفى مكاتب التموين للإطلاع على الإجراءات وآليات تنفيذ إضافة المواليد بالدقة المطلوبة.

ووجه "المصيلحى" مديرى المديريات بتقييم المكاتب من حيث جازيتها لتقديم خدمة إضافة المواليد، وكذلك تحديد المكاتب التى ستعمل لفترتين، موضحًا أنه سيتم إرسال منشور يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية لإضافة المواليد بكل تفاصيله الأسبوع المقبل.