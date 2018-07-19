video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على المصيلحى يناقش استعدادات مكاتب التموين لإضافة المواليد بالبطاقات

الخميس، 19 يوليه 2018 07:24 م
على المصيلحى يناقش استعدادات مكاتب التموين لإضافة المواليد بالبطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب – مدحت وهبة
إضافة تعليق
عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وكلاء وزارة التموين ومديرى المديريات، اليوم الخميس، لبحث ومناقشه آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم، مع الأخذ فى الاعتبار فى المقام الأول المواطن والأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية.
 
وأعلن المصيلحى عن بدء إضافة المواليد اعتبارا من 1/8/2018 حتى 31/10/2018 ولمدة ثلاثة شهور، ولذا ناقش الاجتماع استعدادات المكاتب الأخيرة لإضافة المواليد والوقوف على مدى جهازيتها، من الناحية الانشائية والفنية.
 
وأكد وزير التموين على مديرى المديريات بالتواصل والتواجد مع المواطنين على أرض الواقع والاجتماع مع موظفى مكاتب التموين للإطلاع على الإجراءات وآليات تنفيذ إضافة المواليد بالدقة المطلوبة.
 
ووجه "المصيلحى" مديرى المديريات بتقييم المكاتب من حيث جازيتها لتقديم خدمة إضافة المواليد، وكذلك تحديد المكاتب التى ستعمل لفترتين، موضحًا أنه سيتم إرسال منشور يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية لإضافة المواليد بكل تفاصيله الأسبوع المقبل.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التموين: اليوم وضع الضوابط واللمسات الأخيرة لإضافة المواليد الجدد

مدحت وهبة يستعرض آليات إضافة المواليد ببطاقات التموين فى "صباح القاهرة" الأحد

وزارة التموين

إضافة المواليد

اخبار مصر

بطاقات التموين

اخر الاخبار




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة