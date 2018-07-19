عصابة تختطف محاسب وتستولى على سيارته بسبب خلافات مالية بمدينة نصر

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، عصابة قامت باختطاف محاسب واستولت على سيارته بسبب خلافات مالية فى الشركة بينهم.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من عبد السلام .ع.ع. 45 سنة محاسب بشركة يفيد بتضرره من كل من أحمد .ر.ت.ع. 30 سنة مشرف حركة بذات الشركة، وأحمد.م.ع. 37 سنة وكيل مشروعات بذات الشركة، وعلى .ج.ح.م 30 سنة سائق بذات الشركة، لقيام الأول باستدراجه بدعوى إحضار مفاتيح المكتب الخاص به لاستكمال بعض الأعمال بموقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية، فتوجه لمقابلته بمنطقة زهراء مدينة نصر مستقلاً السيارة " ملكه"، وفور وصوله فوجئ بالمشكو فى حقهما الثانى والثالث وقام ثلاثتهم بتهديده بأسلحة بيضاء "مطاوى" كانت بحوزتهم واصطحبوه كرهًا عنه لشقة الأول واستولوا على سيارته وفروا هاربين، وعقب ذلك ساوموه على دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة.

وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع هبة .ش.س 22 سنة بدون عمل، وقرر الأول أنه نظراً لقيام الشركة عمله بوقف صرف الرواتب لبعض العاملين بسبب وجود عجز مالى، بموقع عمل الشركة بالعاصمة الإدارية واعتقادهم أن المجنى عليه وراء ذلك فخططوا لخطفه لإجباره على صرف رواتبهم وتسديد مستحقاتهم المالية طرف الشركة، وفى سبيل ذلك تمكن من استدراجه وارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط المتهمة الأخيرة، كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الثانى، وتأيدت الواقعة بشهادة محاسب بذات الشركة، حيث قرر أن المتهم الأول اتصل به وطلب منه إنهاء خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وهدده خلاله بخطف الأخير وإلحاق الأذى به وبأسرته.

وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وسرقة سيارته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.