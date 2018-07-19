عامل وراء سرقة نوافذ مدرسة إعدادية فى الزاوية الحمراء

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية، عاملا لقيامه بسرقة نوافذ مدرسة إعدادية.

تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغا من سناء.ا.م.ا. 55 سنة مديرة مدرسة الإعدادية بنين تفيد باكتشافها سرقة أجزاء من نوافذ الألوميتال الخاصة بفصول المدرسة واتهمت رمضان.ع. سايس بذات المنطقة بأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعللت تأخرها فى الإبلاغ لإخطار الإدارة التعليمية بجهة عملها.

تأيدت الواقعة بشهادة سامى.ح.ك.35 سنة سائق ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها يوسف.ع.ع. 18 سنة عامل بجراج بجوار المدرسة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق".

تم بإرشاد المتهم ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية " شعبان .ف.ش. 43 سنة صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمته والهارب بالسرقة فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.