video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش

الخميس، 19 يوليه 2018 05:50 م
ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش مخدر الحشيش
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء محمد الألفى، مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م أ"، 45 عاما، عاطل، ومقيم بكفر طحا دائرة مركز شبين القناطر وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوال 75 جراما و15 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 345 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2372 لسنة 2018م  إدارى قسم قليوب.

وتم ضبط "كريم م"، 28 عاما، عاطل، ومقيم بلقس دائرة مركز قليوب وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوال 20 جراما ومبلغ مالى 230 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه" بقصد الاتجار، إلى جانب ضبط "محمد خ"، 25 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة المركز وبحوزته 25 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 215 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وتم ضبط "محمد ج"، 26 عاما، عاطل، ومقيم ببندر شبين القناطر وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوال 50 جراما ومبلغ مالى 240 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم  16693 لسنة 2018م  جنح مركز شبين القناطر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القليوبية يكثف جهودة للقبض على عصابة لسرقة نوافذ مدرسة بشبرا الخيمة

رفع 40 طن قمامة فى حملة مكبرة بمركز قليوب

اخر الاخبار

التعاطي

الاتجار في المخدرات

الحشيش

الهيروين

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة