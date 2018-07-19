ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء محمد الألفى، مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 17 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "م أ"، 45 عاما، عاطل، ومقيم بكفر طحا دائرة مركز شبين القناطر وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوال 75 جراما و15 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 345 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2372 لسنة 2018م إدارى قسم قليوب.

وتم ضبط "كريم م"، 28 عاما، عاطل، ومقيم بلقس دائرة مركز قليوب وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوال 20 جراما ومبلغ مالى 230 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه" بقصد الاتجار، إلى جانب ضبط "محمد خ"، 25 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة المركز وبحوزته 25 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 215 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وتم ضبط "محمد ج"، 26 عاما، عاطل، ومقيم ببندر شبين القناطر وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوال 50 جراما ومبلغ مالى 240 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 16693 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر.