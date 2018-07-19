ضبط مواد تموينية وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، اليوم الخميس، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بنتائج الحملة، التى أسفرت عن ضبط "محمود ح س" 67 عاما، صاحب محل مقررات تموينية بمنطقة سوق اللبن ثالث المحلة، وبحوزته 200 كجم سكر، و57 كجم زيت فى المحضر رقم 517 جنح أ د ط ثالث المحلة.

وضبط "محمد ع ت" صاحب مخبز بلدى بقرية سامول مركز المحلة، والمسئول عنه "عايدة ع م" وبحوزتها 400 كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 42144 جنح مركز المحلة، وضبط "على ص ع" 32 عاما، مقيم بقرية محلة مرحوم مركز طنطا حال تواجده بقرية كفرالمنصورة دائرة المركز وبحوزته 250 لتر سولار مدعم فى المحضر رقم 713 جنح أ د ط مركز طنطا.

كما تم ضبط "جمال م ا" 29 عاما، صاحب محل لبيع المواد الغذائية بقرية كتامة مركز بسيون، وبحوزته 771 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 11644 جنح مركز بسيون.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد ع ا" 59 عاما، صاحب محل بقالة بقرية ابيار مركز كفرالزيات وبحوزته 480 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 23112 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "أسامة ف ع" 33 عاما، صاحب سوبر ماركت بشارع توت عنخ آمون ثان طنطا، مقيم بمنطقة ترعه الشيتى أول طنطا، وبحوزته 168عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1041 جنح أ د ط ثان طنطا.

وضبط "احمد ف ح" 33 عاما، صاحب سوبر ماركت بشارع توت عنخ آمون ثان طنطا، وبحوزته 167عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم1042 جنح أ د ط ثان طنطا، وضبط "عماد ح ا" 42 عاما، صاحب محل بقالة بقرية سبرباى مركز طنطا وبحوزته 116 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 709 جنح أ د ط مركز طنطا.

وضبط "عبد المولى ف ا" صاحب مخبز بشارع التركيب ثان طنطا لقيامه بالتصرف فى 37 جوال دقيق بلدى مدعم من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز فى المحضر رقم 53 أحوال الإدارة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.