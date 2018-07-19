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الخميس، 19 يوليه 2018 07:17 م
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ضبط متهم ببنى سويف هارب من سجن الفيوم أثناء ثورة يناير

الخميس، 19 يوليه 2018 06:13 م
ضبط متهم ببنى سويف هارب من سجن الفيوم أثناء ثورة يناير حملة أمنية -أرشيفية
بني سويف أيمن لطفى
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ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف متهم هارب من أحد سجن الفيوم العمومى، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل.

وتلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن معلومات تفيد تردد "محمد ز" على منزله بقرية العجرة دائرة المركز، وهو هارب من سجن الفيوم العمومى خلال أحداث ثورة 25 يناير، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل.

وبإخطار العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف، أمر بسرعة ضبط المتهم، وتمكن النقباء أحمد مشرف وعمرو حسونة ومسعد زكى معاون مباحث الفشن من ضبط المتهم داخل منزله، واقتياده إلى مركز الشرطة، تمهيدا لترحيله إلى سجن الفيوم لتنفيذ عقوبة الحكم الصادر ضده.

كما ضبطت إدارة المرور ببنى سويف، اليوم الخميس، 679 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بالمراكز السبع الإدارية لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة دون مبرر، وذلك بإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الادارة و هشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت على مواقف سيارات "الأجرة ، السرفيس"، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات.

 


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