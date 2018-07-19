ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنيا

كتبت دينا الحسيني

نجح ضباط مباحث قسم شرطة المنيا فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المنيا، قيام "عبد الدايم.ح.ع" 21 سنة عاطل، و"مصطفى.أ.ع" 31 سنة عاطل، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات محتويات السيارات، متخذان من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها من ضبط المذكوران حال تواجدهما بالقرب من محل إقامتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب واقعتين مماثلتين وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لكلا من "محمود.ا.م" 26 سنة صاحب محل أجهزة كمبيوتر و"أيمن.ر.م" 40 سنة صاحب محل أجهزة كهربائية، والمعلوم لديهم أنها من متحصلات جرائم سرقة، كما تم ضبط المسروقات وهى عبارة عن جهاز لاب توب، شاشة تليفزيون، هاتف محمول، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة التى باشرت التحقيق قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .