صور.. تجهيزات معرض ديارنا بالإسكندرية قبل افتتاحه بحضور وزيرة التضامن

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى، برئاسة محمد كمال الدين حجاجى ، وكيل الوزارة، لافتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، غدا الجمعة، ويقام بمركز شباب سموحة،

من المقرر أن تفتتح المعرض الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الجمعة ، فى إطار زيارتها إلى محافظة الإسكندرية.

و يشارك فى المعرض 8 محافظات هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة .

ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.



جانب من المعرض



جانب من المعروضات



زخارف بالصدف



معروضات زخرفية