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الخميس، 19 يوليه 2018 07:58 م
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صور.. تجهيزات معرض ديارنا بالإسكندرية قبل افتتاحه بحضور وزيرة التضامن

الخميس، 19 يوليه 2018 07:08 م
صور.. تجهيزات معرض ديارنا بالإسكندرية قبل افتتاحه بحضور وزيرة التضامن جانب من المعروضات
الإسكندرية جاكلين منير
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تستعد مديرية التضامن الاجتماعى، برئاسة محمد كمال الدين حجاجى ، وكيل الوزارة، لافتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، غدا الجمعة، ويقام بمركز شباب سموحة، 

من المقرر أن تفتتح المعرض الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الجمعة ، فى إطار زيارتها إلى محافظة الإسكندرية.

و يشارك فى المعرض 8 محافظات هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة .

ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.

3
جانب من المعرض

 

4
جانب من المعروضات

 

5
زخارف بالصدف

 

1
معروضات زخرفية

 

2
مشغولات يدوية

 


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