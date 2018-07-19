صور.. تجهيزات معرض ديارنا بالإسكندرية قبل افتتاحه بحضور وزيرة التضامن

تستعد مديرية التضامن الاجتماعى، برئاسة محمد كمال الدين حجاجى ، وكيل الوزارة، لافتتاح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، غدا الجمعة، ويقام بمركز شباب سموحة،
من المقرر أن تفتتح المعرض الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الجمعة ، فى إطار زيارتها إلى محافظة الإسكندرية.
و يشارك فى المعرض 8 محافظات هى المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وسوهاج والإسكندرية ودمياط والقاهرة .
ويضم المعرض منتجات متنوعة من الصدف والنحاس والسجاد والكليم والمفروشات بأنواعها والإكسسوار والعبايات الحريمى والرجالى والملابس القطنية ومستلزمات الديكور.
جانب من المعرض
جانب من المعروضات
زخارف بالصدف
معروضات زخرفية
مشغولات يدوية
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