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صور.. الساحر التركى لـ"اليوم السابع": المصل المصرى أنقذنى

الخميس، 19 يوليه 2018 04:58 م
صور.. الساحر التركى لـ"اليوم السابع": المصل المصرى أنقذنى الساحر التركى مع محررة اليوم السابع
كتبت : دينا الحسيني
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قال عارف جعفرى الساحر التركى، الذى يتلقى العلاج بمعهد سموم القصر العينى الفرنساوى، إنه تماثل للشفاء بفضل المصل المصرى، بعد أن لدغته كوبرا خلال وجوده فى تركيا.

وكشف فى أول تصريحات إعلامية له لـ"اليوم السابع"  أن أحد المواطنين الأتراك طلب منه علاج  ثعبان من نوع "كوبرا سامة" صدمتها سيارة، وأثناء فحصها لدغته فى ذراعه، وشعر بآلام حادة بالجسم، وارتخاء بالعضلات وضيق التنفس، وزغللة بالعينين، وتوقع الأطباء بتركيا وفاته أو إصابته بشلل لعدم توافر المصل، وعلم أنه يصنع فى مصر.

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الساحر التركي المحجوز بمستشفى القصر العيني

وأوضح أنه أول مرة يزور القاهرة ولم يتوقع زيارة مصر يوما ما، ولكنه علم من أصدقائه المقربين أن هناك تقدما بالمستشفيات المصرية وتوافر أمصال علاج الكوبرا، فتواصل مع السفارة التركية بالقاهرة، وتم نقله الاثنين الماضى وخضع لعلاج مكثف ورعاية طبية بمركز السموم بالقصر العينى الفرنساوى وتناول جرعات المصل وتماثل للشفاء تماماً.

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محررة اليوم السابع مع الساحر التركي بمستشفى القصر العينى
 
ولفت إلى أنه لم يتوقع أن ينقذ المصل المصرى حياته بهذه السرعة، ويجعلة قادرا على الحركة، مضيفا أنه لم يشاهد شوارع القاهرة ومعالمها إلا من خلال الأعمال السينمائية والدرامية ونشرات الأخبار التى يتابعها على قنوات بلاده.
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الساحر التركي مع محررة اليوم السابع 
يذكر أن الساحر التركى عارف جعفرى من أصل إيرانى وحاصل على الجنسية التركية، ويهتم بعلاج الحيوانات المفترسة ويمتلك مزرعة بتركيا بها ثعابين وأسود ونمور وتماسيح بتركيا ويتولى رعايتها.
 
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الساحر التركي عارف جعفري 

 


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الساحر التركي

علاج ساحر تركي

الساحر التركي بمستشفي القصر العيني

مصل علاج الكوبرا

القصر العيني الفرنساوي

اول تصريح للساحر التركي

مصر اليوم




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