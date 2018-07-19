شى جين بينج أول رئيس صينى يزور الإمارات منذ 29 عاما

وكالات

يقوم الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الخميس بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى أول زيارة له بعد إعادة انتخابه رئيسا.

وتستغرق زيارة الرئيس الصينى إلى الإمارات 3 أيام، حيث يلتقى مع محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ويلتقى أيضا محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتعتبر الزيارة هى الأولى لرئيس صينى منذ 29 عاما.

ويناقش الرئيس الصينى مع الجانب الإماراتى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون فى عدد من المجالات.