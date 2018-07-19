س & ج كل ما تريد معرفته عن حادث خطف طفل الشروق

كتب أحمد حسنى

9 أيام استغرقتها نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، ورئاسة المستشار محمد سلامة، فى التحقيق مع 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق.

ونظرا لشغف المواطنين بمعرفة كل ما هو جديد عن الحادث، وأخطر تطورات التحقيقات وما وصلت له أجهزة الأمن من معلومات، يقدم "اليوم السابع" للقراء شرحا مفصلا عن الحادث وأسبابه وملابساته.

كيف بدأت الواقعة؟

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بخطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق مساء يوم الثلاثاء 9 يوليو الحالى.

وماذا حدث بعد ذلك؟

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ورفع البصمات من خلال خبراء الأدلة الجنائية، وانتقلت أيضا جهات التحقيق لمعاينة مكان الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كيف تصرفت قوات الأمن؟

قوات الأمن وضعت كافة أجهزتها داخل فيلا الطفل بمدينة الشروق، وأجهزة تسجيل وتتبع المكالمات.

ماذا طلب المتهمين من جد الطفل مقابل إطلاق سراح حفيده؟

طلب المتهمين عبر مكالمة مع جد الطفل المستشار فايز مليكة، مبلغ وقدره 2.5 مليون جنيه من خلال تحويلهم بالدولار لحساب خارج مصر.

كيف أوقعت قوات الأمن بالمتهمين؟

قوات الأمن تتبعت مكالمات الخاطفين بعد تسلمهم مبلغ الفدية، ونجحت فى رصد موقعهم بفيلا على الطريق الصحراوى، وتم تحرير الطفل وضبط المتهمين.

ماذا عن تحقيقات النيابة؟

اعترف 3 متهمين رئيسيين فى واقعة خطف طفل الشروق بالواقعة تفصيلا، وأنها بدافع خلافات مالية مع جد الطفل المستشار فايز مليكة، فيما أنكر 5 متهمين آخرين التهم الموجهة إليهم، واعترف الغفيرسمعان.م ، بقيام المتهمين بتأجير فيلا الحادث من صاحبها لمدة سنة على سبيل الإيجار.

ماذا عن مالك الفيلا الأصلى؟

أكد مالك الفيلا أن المتهمين استأجروا الفيلا من عدة أيام بموجب عقد رسمى على سبيل الإيجار لمدة عام، مقابل 10 آلاف جنيه شهريا.

ماذا عن التهم الموجهة للمتهمين؟

يواجه 8 متهمين تهم خطف طفل قاصر عنوة وتهديده، وابتزاز أسرته، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء لتنفيذ جريمتهم.

ما هو قرار النيابة العامة تجاه المتهمين؟

أمر النائب العام نبيل صادق، بإحالة المتهمين بخطف طفل الشروق إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم بتهمة خطف الطفل هشام سامى من أمام منزله بمدينة الشروق.