سويسرا تعلن إحباط هجوم إلكترونى بالتعاون مع هولندا

جنيف (أ ش أ)

أعلنت السلطات السويسرية إحباط هجوم إلكترونى بالتعاون مع نظيرتها الهولندية، بعد أن ألقت القبض على شخصين فى إحدى المدن الهولندية، يشتبه قيامهما بالحصول بشكل غير شرعى واستغلال بيانات خدمات مصرفية إلكترونية لعملاء أحد البنوك السويسرية.

ونقلت إذاعة (سويسرا العالمية) عن مكتب النائب العام السويسرى قوله: "إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما بالقرب من مدينة روتردام بعد مداهمة مشتركة بين الشرطة الهولندية والسويسرية وسلطات العدل بالبلدين، لعدد من البنايات".

وأوضحت السلطات السويسرية أنها شرعت فى إجراءات جنائية قبل 14 شهرا، لاستهداف جماعة نشطة دوليا تستخدم رسائل إلكترونية ضارة واتصالات هاتفية للحصول على المعلومات الحساسة، وهى وسيلة يُطلق عليها "التصيد الاحتيالي" (الخداع الإلكتروني).

وأفاد مكتب النائب العام بسويسرا بأن مكتب العدل الفيدرالى طلب ترحيل أحد المشتبه بهما.

وقال المدعى العام الاتحادي: "إن تلك العملية تظهر الكيفية التى ينبغى من خلالها التعاطى مع الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولى من قبل سلطات إنفاذ القانون".

وفى مارس الماضي، قال رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية: "إن البنوك السويسرية تواجه ما يقرب من 100 هجوما يوميا على أنظمتها الإلكترونية".