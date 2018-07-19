video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية

الخميس، 19 يوليه 2018 03:15 م
سقوط سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية الزحام مستمر فى وحدات المرور - أرشيفية
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

ألقت مباحث قسم شرطة المرور القبض على سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها قيام شخص بالنصب على المواطنين المترددين علي مجمع تراخيص مرور القطامية عقب ايهامهم بأنه من العاملين بالمجمع وقدرته على انهاء الاجراءات الترخيصية لهم  مقابل تحصله على مبالغ مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه ، وتبين أنه حسين.ع.ا.م. 50 سنة سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 8196 لسنة 2011م السلام أول " أموال عامة " حال استقلاله السيارة رقم ق ع ر 865 أجرة " ويعمل عليها كسائق "وبحوزته 5 رخص تسيير لسيارات ماركات وأسماء مختلفة ، وإيصال منسوب صدوره للهيئة القومية للتأمين الصحة "خالي من البيانات "، وخطاب موجه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممهور بخاتم شعار الجمهورية " خالي من البيانات " مزور ، و5 تصاريح كرتون لسيارات ماركات واسماء مختلفة و3 شهادة مخالفات لسيارات مختلفة و2 خطاب تأمينات ، 4 اورنيك فحص فنى متلاعب بتواريخها ، و3 ايصال طفاية حريق، 4 نموذج فحص بيئي، ومبلغ مالى 540 جنيها .

بمواجهته، اعترف بأن المضبوطات حيازته يستخدمها للنصب على المواطنين والمبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يحرر 7850 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

مرور الجيزة يضبط 390 مخالفة مرورية بمحاور مدينة 6 أكتوبر

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

قسم مباحث المرور

قسم المرور




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة