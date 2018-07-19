سقوط سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المرور القبض على سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها قيام شخص بالنصب على المواطنين المترددين علي مجمع تراخيص مرور القطامية عقب ايهامهم بأنه من العاملين بالمجمع وقدرته على انهاء الاجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصله على مبالغ مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه ، وتبين أنه حسين.ع.ا.م. 50 سنة سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 8196 لسنة 2011م السلام أول " أموال عامة " حال استقلاله السيارة رقم ق ع ر 865 أجرة " ويعمل عليها كسائق "وبحوزته 5 رخص تسيير لسيارات ماركات وأسماء مختلفة ، وإيصال منسوب صدوره للهيئة القومية للتأمين الصحة "خالي من البيانات "، وخطاب موجه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممهور بخاتم شعار الجمهورية " خالي من البيانات " مزور ، و5 تصاريح كرتون لسيارات ماركات واسماء مختلفة و3 شهادة مخالفات لسيارات مختلفة و2 خطاب تأمينات ، 4 اورنيك فحص فنى متلاعب بتواريخها ، و3 ايصال طفاية حريق، 4 نموذج فحص بيئي، ومبلغ مالى 540 جنيها .

بمواجهته، اعترف بأن المضبوطات حيازته يستخدمها للنصب على المواطنين والمبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.