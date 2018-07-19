رفع حالة الطوارئ بقويسنا وتوفير الأمصال للقضاء على انتشار الثعابين

المنوفية - محمود شاكر

أصدر الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية اللازمة، للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى بما تم إنجازه من أعمال.

وعلى الفور باشرت اللجنة عملها بقرية شبرا بخوم، بعد إبلاغ الأهالى عن وجود ثعابين بالقرية، حيث أعلن مدير مديرية الزراعة أنه تمت معاينة البؤر والأماكن المحتمل وجود الثعابين بها بالقرية، فضلا عن حقن بيض وأمعاء دواجن بطعوم سامة وتوزيعها على مشارف الأراضى الزراعية والمصارف والترع وأماكن تجمعات الحشائش.

ومن جانبها كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، بزيارة القرية وتقديم كل سبل الدعم اللازم للقضاء على هذه الزواحف والحد من آثارها.

كما أكد مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية رفع حالة الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم، ومد فترة العمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الأمصال اللازمة وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على التعامل مع أى حالات محتملة، فضلا عن الدفع بعربة إسعاف بالوحدة الصحية لمواجهة أى حالات طارئة، وتنظيم حملات وندوات توعية للمواطنين على كيفية اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وكيفية الوقاية من لدغات الثعابين وتقديم الإسعافات الأولية.

ومن جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إلى سرعة إزالة تجمعات القمامة وتطهير المصارف والترع، ورفع تراكمات الهدم لمنع اختباء الثعابين بها حرصا على سلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها كل من مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ونواب رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارت الزراعية ومديرى إدارت الطب البيطرى للمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة، ومدير إدارة البيئة وباحث بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.