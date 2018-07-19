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الخميس، 19 يوليه 2018 07:58 م
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رصف طريق داير الناحية بشنشور بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالمنوفية

الخميس، 19 يوليه 2018 07:21 م
رصف طريق داير الناحية بشنشور بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالمنوفية أعمال رصف - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى رصف طريق داير الناحية بشنشور مركز أشمون وذلك بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه إذ بلغت نسبة التنفيذ 50% وذلك بمبلغ وقدره 750 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان له اليوم الخميس، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعة بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

كان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح أنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 

 


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