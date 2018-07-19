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رئيس مدينة بئر العبد يكرم أوئل الثانوية بشمال سيناء

الخميس، 19 يوليه 2018 08:08 م
رئيس مدينة بئر العبد يكرم أوئل الثانوية بشمال سيناء جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين
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كرم نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والدكتور سليمان شميط مدير ادارة بئر العبد التعليمية أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء.
 
وقال محمد عيد ، مدير العلاقات العامة والاعلام بمركز مدينة بئر العبد ، انه تم خلال الاحتفال تكريم مديري المدارس .
 
وفى نفس السياق ، وصل عدد طلبة وطالبات الثانوية العامة  بشمال سيناء المتقدمين بطلبات تظلم  لـ 133 طالبا.
 
وقالت ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريح لها اليوم ، ان المديرية خصصت مقرين لاستقبال الطلبة المتظلمين، أحدهما بإدارة شئون الطلاب بديوان عام المديرية لاستقبال تظلمات الطلاب من مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والآخر في إدارة بئر العبد التعليمية لاستقبال تظلمات الطلاب من المدينة ومختلف قري مركز بئر العبد.
 
أضافت أن عدد من  تقدموا بتظلمات خلال اليوم الثالث من تلقي طلبات التظلمات بلغ 20 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد التظلمات منذ فتح باب التظلم بلغ 133 تظلمًا ولا يزال باب التظلمات مفتوح لمدة شهر أمام الطلبة والطالبات.
 
واوضحت أن كل طالب متظلم يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم بشأنها بأحد البنوك أو بحوالة بريدية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

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