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رئيسة برلمان صربيا تقيم معرضاً للوثائق التاريخية المصرية الصربية

الخميس، 19 يوليه 2018 07:07 م
رئيسة برلمان صربيا تقيم معرضاً للوثائق التاريخية المصرية الصربية مايا غويكوفيتش رئيسة البرلمان الصربى
كتب محمود حسين
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أقامت مايا جويكوفيتش، رئيسة البرلمان الصربى، على هامش استقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى البرلمان الصربى، معرضاً للوثائق التاريخية يعكس عمق وقدم وأهمية العلاقة بين صربيا ومصر خاصة وأن الزعيمين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو كانت لديهم علاقات متميزة.

 

واستمع الدكتور على عبد العال لشرح مفصل للوثائق المعروضة ، كما قام بتحية السفراء الأجانب المتواجدين لحضور هذه المناسبة .

 

كما قام رئيس مجلس النواب المصرى بزيارة قبر الرئيس اليوغوسلافى الراحل جوزيف تيتو، ومتحف يوغوسلافيا الذى يضم مقتنياته.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 
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