دحلان: قانون القومية الذى أقره الكنيست الإسرائيلى عنصرى ومخالف للقانون الدولى

وصف القيادى الفلسطينى محمد دحلان أن قانون القومية الذى أقره الكنيست الإسرائيلى بالعنصرى والمخالف للقانون الدولى والأعراف الإنسانية، مؤكدا أن نصوص وفلسفة هذا القانون قائمة على أساس الفصل والتمييز بين مكونات دولة تفرض وتشهر تضليلا بأنها لكل مواطنيها ومكوناتها القومية والعرقية والدينية.

وقال دحلان فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هذا القانون يعكس المدى الذى وصلت إليه الحكومة الإسرائيلية من صلف وعنجهية فى تحدى القانون الدولى وقراراته الشرعية خاصة ما يتعلق منها بالإحتلال والقدس والإستيطان.

وأكد دحلان أن الشعب الفلسطينى سيقاوم هذا القانون وغيره من أدوات الإحتلال مهما كلّف الأمر وطال الزمان، موضحا أن ذلك واجب مقدس، ولكن ألا يرى العالم ويسمع بأن هنالك دولة مارقة تقنن وتشرعن العنصرية والتمييز بأوضح وأوقح أشكالها وصورها.