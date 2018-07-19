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الخميس، 19 يوليه 2018 04:53 م
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جنوب سيناء تشارك باللقاء الرياضى المجمع لمشروع "المرأة" بالإسماعلية

الخميس، 19 يوليه 2018 03:35 م
جنوب سيناء تشارك باللقاء الرياضى المجمع لمشروع "المرأة" بالإسماعلية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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أعلن محمد فتحى توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن مشاركة 20 من أعضاء نادى المرآه للمشروع القومى لرياضة المرآة والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعلية خلال الفترة من اليوم 19 إلى 20 يوليو الجارى.

 

وأضاف فتحى أن المشاركين بواقع 3 مشاركين فى رياضة تنس طاوله من سن 14 سنه فما فوق، 7 مشاركات فريق كرة يد من سن 14 إلى 30 سنة، بالإضافة إلى فريق من العروض الرياضية ومشرف مرافق للمجموعة.

 

ويذكر أن المحافظة حصلت على المركز الثانى فى تنس الطاولة، وفى الكرة الطائرة، فى اللقاء المجمع العام الماضى.

 


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