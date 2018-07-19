جامعة الإسكندرية تعلن تشكيل مجلس لقوافل خدمة المجتمع

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تشكيل مجلس للقوافل المتكاملة لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات التى تقع فى نطاق جامعة الإسكندرية الجغرافى، ويمكن أن تمتد لبعض المحافظات الأخرى، وينبثق منه مجلس فرعى للقوافل الأفريقية.

كما أكد قنصوة، فى اجتماع مجلس خدمة المجتمع، عن تنظيم جامعة الإسكندرية سلسلة من القوافل تبدأ بقافلة طبية إلى منطقة كريتشو فى كينيا فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل للقيام بالكشف الطبى على أهالى المنطقة فى تخصص العيون وإجراء العمليات الطبية اللازمة.



وشدد قنصوة على تعزيز التعاون مع المجلس القومى للمرأة فى مجال القوافل المتكاملة، وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية لتنظيم قوافل وندوات توعية للمرأة داخل المحافظة، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لها، حيث أشارت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر المجلس القومى للمرأة وعميدة كلية التربية الرياضية للبنات الأسبق إلى دور المجلس فى تعزيز مكانة المرأة فى جميع المجالات، حيث إنها أساس المجتمع، وأوضحت أن المجلس أصدر 17 ألف رقم قومى لسيدات لم تكن مقيدة بدون غرامات، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف شهادة أمان للسيدات مجاناً، ومنح قروض ميسرة بفوائد متناقصة للمحتاجين من السيدات لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة تساعدهن على المعيشة.



وانطلاقاً من الدور المجتمعى لكلية الهندسة ـ جامعة الإسكندرية بغرض النهوض بمستوى العملية التعليمية وأطفال المدارس ومواكبة التطورات المعرفية فى العلم أحيط المجلس علماً بقيام مركز الابداع الهندسى ( ICLUB) بالتعاون مع مركز الحساب العلمى والمركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتنظيم برنامج تدريبى متميز للأطفال من سـن 7 إلى 12 عاما تحت عنوان "الحوسبة بدون حاسب"، وذلك لتأهيل الأطفال المشاركين بالدورات التدريبية للمشاركة فى الأولمبياد المصرية للمعلومات والمسابقة الدولية للمعلوماتية والتفكير الحسابى (القندس) والعديد من المسابقات الدولية والتى يشارك بها أكثر من 50 دولة ومليون نصف طالب حول العالم.



ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الإسكندرية والمركز الدولى للتدريب وجودة الخدمات "ستكس" بهدف توفير فرص التنمية الذاتية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات والإداريين وتنفيذ مجموعة من الحقائب التدريبية الملائمة والمعتمدة محلياً ودولياً فى مجالات التدريب الإدارى والتدريب الفنى وتنظيم المؤتمرات والمعارض وإنشاء نظم إدارة الجودة للتأهيل والاعتماد.



كما وافق المجلس على توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الزراعة جامعة الإسكندرية والشركة المصرية لتدوير المخلفات وإنتاج وبيع الأسمدة "فيرمجيبت"، وذلك للاستفادة من المخصبات الحيوية الناتجة عن تكنولوجيا كمر المخلفات العضوية باستخدام ديدان السماد لتحقيق الربط بين البحث العلمى والتطبيقى بالجامعات المصرية والصناعات الوطنية وستقوم الشركة بإنشاء وحدة كمر المخلفات العضوية باستخدام ديدان السماد ووحدة هيدروبونيك فى محطة البحوث والتجارب الزراعية وأيضاً ستقوم بدعم الأبحاث العلمية المرتبطة بهذا الموضوع فى شتى المجالات الزراعية.



ووافق المجلس على مشروعى البحث المقدمين من الدكتورة عيشة محمد العطار الأستاذ بقسم علوم وتقنية الألبان بكلية الزراعة عن "القوة الحيوية المرتفعة للبن المتخمر المدعم بالمشروم"، بحيث يتم استخدام مجموعة من المخلفات الزراعية التى تسبب العديد من المشاكل البيئية فى زراعة المشروم المحارى ليستخدم فى تصنيع اللبن المتخمر"الزبادى"، ما يسهم فى تحسين الصحة العامة للمجتمع لارتفاع نسبة البروتين به وتقليل أضرار المخلفات الزراعية على البيئة، ومشروع "الآثار التكنولوجية والصحية للبن الزبادى المدعم بجذور البطاطا"، حيث يتم استبدال المثبتات التى تستخدم فى صناعة الزبادى بجذور البطاطا المتوفرة فى الأسواق مما يساهم فى توفير 87% من تكلفة صناعة الزبادى.



ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزى أحمد الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان "شبكة استشعار لاسلكية ذكية للكشف عن ملوحة وتلوث المياه لتنقيتها من أجل الرى"، وذلك بهدف تصميم وتنفيذ شبكة ذكية للاستشعار اللاسلكى لمراقبة وتقييم جودة مياه الرى بالمناطق القاحلة وشبه الجافة وتطبيق تقنيات خضراء قليلة التكلفة وآمنة بيئياً لمعالجتها من أجل استخدامها للأغراض الزراعية.