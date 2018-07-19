تفاصيل تحرير مزارع مختطف بأسيوط وضبط الجناة بالمنيا

كتبت : دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن أسيوط والمنيا فى تحرير مواطن مُختطف وإعادته لأهليته سالماً وضبط مرتكبى الواقعة.

كان بلاغاً قد ورود لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من موسى ب. أ- فنى دهانات، مقيم أولاد بدر بدائرة المركز بغياب شقيقه محمد 45 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية-وأضاف بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يفيد اختطاف شقيقه والمطالبة بمبلغ مالى 250 ألف جنيه فدية مبلغ نظير إطلاق سراحه.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بأسيوط برئاسة اللواء جمال شكر مدير الأمن وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده برئاسة اللواء اسعد الذكيرمدير المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من علاء م. ع 41 سنة عامل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "خطف وسرقة، نصب، سرقة" وعبد المجيد م. ع 22 سنه عامل و عزت ض. ع 25 سنة مقيمون بدروه ملوى بالمنيا.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا واللواء منتصر عويضه مدير المباحث تم ضبط المتهمين وتحرير المختطف بمنزل المتهم الأول .. وبحوزة الأول سيارة خاصة به - فرد روسى- 3 طلقات لذات العيار- هاتف محمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لمساومة أهليته بقصد الحصول على مبلغ مالى فدية مالية وقيامهم بإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة و10 عقود بيع إبتدائى لمنزل ملكه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، أرشدوا عنها والهاتف والسيارة المستخدمين ملاكى- ملك أحدهم وأضاف الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.