video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل تحرير مزارع مختطف بأسيوط وضبط الجناة بالمنيا

الخميس، 19 يوليه 2018 07:06 م
تفاصيل تحرير مزارع مختطف بأسيوط وضبط الجناة بالمنيا المتهمين بعد ضبطهم
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن أسيوط والمنيا فى تحرير مواطن مُختطف وإعادته لأهليته سالماً وضبط مرتكبى الواقعة.

 

كان بلاغاً قد ورود لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من موسى ب. أ- فنى دهانات، مقيم أولاد بدر بدائرة المركز بغياب شقيقه محمد 45 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية-وأضاف بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يفيد اختطاف شقيقه والمطالبة بمبلغ مالى 250 ألف جنيه فدية مبلغ نظير إطلاق سراحه.

 

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بأسيوط برئاسة اللواء جمال شكر مدير الأمن وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده برئاسة اللواء اسعد الذكيرمدير المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من علاء م. ع 41 سنة عامل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "خطف وسرقة، نصب، سرقة" وعبد المجيد م. ع 22 سنه عامل و عزت ض. ع 25 سنة مقيمون بدروه ملوى بالمنيا.

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا واللواء منتصر عويضه مدير المباحث تم ضبط المتهمين وتحرير المختطف بمنزل المتهم الأول .. وبحوزة الأول سيارة خاصة به - فرد روسى- 3 طلقات لذات العيار- هاتف محمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

 

و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لمساومة أهليته بقصد الحصول على مبلغ مالى فدية مالية وقيامهم بإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة و10 عقود بيع إبتدائى لمنزل ملكه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، أرشدوا عنها والهاتف والسيارة المستخدمين ملاكى- ملك أحدهم وأضاف الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شرطة الكهرباء تضبط 2 مليون قضية سرقة تيار كهربائى خلال عام

إدارة مكافحة المخدرات تضبط مصنعًا لإنتاج الهيروين بالعبور

تحرير مختطف

امن اسيوط

امن المنيا

خطف

قطاع الامن العام

حوادث اليوم

الجريمه اليوم




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة