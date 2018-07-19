video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على ضوابط وزارة السياحة لموسم حج بدون أزمات

الخميس، 19 يوليه 2018 02:38 م
تعرف على ضوابط وزارة السياحة لموسم حج بدون أزمات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

التزاما من وزارة السياحة بموسم حج ناجح وضعت مجموعة من الضوابط ألزمت بها الشركات السياحية، حفاظا على حقوق 36 ألف حاج سياحى فى سكن لائق ومواصلات مريحة، حيث شددت الوزارة  على أنها لن تتهاون فى تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالى 1439هـ الصادرة من الوزارة.

 وقالت وزارة السياحة إن الضوابط سيتم الالتزام بها هذا العام ولن يسمح بأى استثناءات خاصة فى السكن، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت بعثتها مبكرا حتى تتيح للشركات اختيار سكن حجاجها بما يتناسب والضوابط.

تتلخص الضوابط فى :-

- ألا يقل موديل الباصات المستخدمة فى الحج البرى عن 2009، وأن تكون السيارة مرخصة سياحياً وأن تكون رخصة السائق و السيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة .

- يمنع استخدام السيارات ذو الطابقين حمولة 72 راكبا، ويلزم ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10% من طاقة الأتوبيس لاستخدامها فى الحالات الطارئة .

- أن يكون السائق مسجلاً بالوزارة ، ويلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة فى الميعاد المحدد لها دون سبب .

- يلتزم السائق بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، كما يلتزم بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق علية الجزاء القانونى فى هذا الشأن.

- فيما يتعلق بضوابط سكن الحجاج لجان الوزارة ستقوم بإجراء المعاينات اللازمة للسكن التى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته.

- عدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، و لن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.

- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 متر وأن يكون السكن مرخص.

- إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى، ويجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة اللجنة، واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية .

- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

تفاصيل تحقيقات النيابة فى "الرشوة".. رئيس الجمارك يرد على اعترافات المتهمين: "أنا مأخدتش حاجة والفلوس المضبوطة بالاستراحة مدسوسة".. وممتلكات المتهم تضمنت منزلا من 4 طوابق ووحدة سكنية وسيارة موديل 2017

فيديو.. "اللجنة العليا للحج" تدعو الحاجة سعدية لأداء الفريضة هذا العام

وزارة السياحة

الحج السياحى

الاراضى المقدسة

موسم الحج

ضوابط الحج




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة