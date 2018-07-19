تعرف على ضوابط وزارة السياحة لموسم حج بدون أزمات

كتبت آمال رسلان

التزاما من وزارة السياحة بموسم حج ناجح وضعت مجموعة من الضوابط ألزمت بها الشركات السياحية، حفاظا على حقوق 36 ألف حاج سياحى فى سكن لائق ومواصلات مريحة، حيث شددت الوزارة على أنها لن تتهاون فى تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالى 1439هـ الصادرة من الوزارة.

وقالت وزارة السياحة إن الضوابط سيتم الالتزام بها هذا العام ولن يسمح بأى استثناءات خاصة فى السكن، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت بعثتها مبكرا حتى تتيح للشركات اختيار سكن حجاجها بما يتناسب والضوابط.

تتلخص الضوابط فى :-

- ألا يقل موديل الباصات المستخدمة فى الحج البرى عن 2009، وأن تكون السيارة مرخصة سياحياً وأن تكون رخصة السائق و السيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة .

- يمنع استخدام السيارات ذو الطابقين حمولة 72 راكبا، ويلزم ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10% من طاقة الأتوبيس لاستخدامها فى الحالات الطارئة .

- أن يكون السائق مسجلاً بالوزارة ، ويلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة فى الميعاد المحدد لها دون سبب .

- يلتزم السائق بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، كما يلتزم بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق علية الجزاء القانونى فى هذا الشأن.

- فيما يتعلق بضوابط سكن الحجاج لجان الوزارة ستقوم بإجراء المعاينات اللازمة للسكن التى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته.

- عدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، و لن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.

- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 متر وأن يكون السكن مرخص.

- إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى، ويجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة اللجنة، واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية .

- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.