تعرف على سر غضب سفير فرنسا بواشنطن بعد الفوز بكأس العالم

رويترز

"أفريقيا فازت بكأس العالم".. جملة استشاط السفير الفرنسى فى واشنطن غضبا عندما قالها المذيع الشهير تريفور نواه مقدم البرنامج الكوميدى الأمريكى (ذا ديلى شو).

وخلال حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الذى يذاع على قناة (كوميدى سنترال)، قال نواه وهو من جنوب أفريقيا إن "أفريقيا فازت بكأس العالم".

وأضاف "أفهم أن عليهم القول إن الفريق الفرنسى هو الفائز. لكن انظر لهؤلاء الرجال.. فأنتم لا تكتسبون لون البشرة هذا بمجرد التجول فى جنوب فرنسا يا أصدقائى".

وهناك 15 من أفراد الفريق الفرنسى المؤلف من 23 لاعبا ينحدرون من أصول أفريقية تمتد من الكاميرون إلى الكونجو ومالى غير أن اثنين فقط منهم ولدا في أفريقيا وجاءا إلى فرنسا فى طفولتهما المبكرة.

وينتقد ساسة من اليمين المتطرف فى فرنسا فريق كرة القدم الوطنى منذ فترة طويلة لأنه يضم العديد من اللاعبين السود ورغم ذلك أثارت كلمات نواه تعليقات غاضبة وبسببها وبخه السفير الفرنسى لدى الولايات المتحدة.

وكتب السفير جيرار أرو في خطاب نشر على حساب السفارة الفرنسية على تويتر يقول "بوصف (الفريق) بأنه فريق أفريقيا يبدو أنك تنكر عليه أنه فرنسى. هذا، حتى على سبيل المزاح، يعطى شرعية للفكر القائل بأن بياض البشرة هو السمة الوحيدة التى يعرف بها الفرنسى".

ورد نواه الليلة الماضية على السفير قائلا بعد أن قرأ خطابه فى البرنامج "عندما أقول أفارقة لا أقول ذلك لأنكر عليهم فرنسيتهم بل أقوله لأؤكد أنهم أفارقة مثلى".

وكان للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رأيا آخر فى فوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم فقال أثناء حفل تكريم نلسون مانديلا زعيم جنوب أفريقيا الراحل إن الأخذ بالتنوع يحقق "مزايا عملية".

وأضاف "وإذا كنت تشك فى ذلك، اسأل فريق فرنسا لكرة القدم الذى فاز لتوه بكأس العالم".