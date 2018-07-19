ترامب: "ليست مبتهجا" بشأن زيادات أسعار الفائدة

(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.إن.بي.سى إنه "ليس مبتهجا" بشأن قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى رفع أسعار الفائدة.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن ترامب قوله "أنا لست سعيدا بهذا. لكن فى الوقت نفسه أنا أتركهم (مجلس الاحتياطي) يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل".

ووفقا لسي.إن.بي.سي، قال ترامب "لا يروق لى كل هذا العمل الذى نضخه فى الاقتصاد ثم أرى أسعار الفائدة ترتفع".

وأضاف ترامب إنه قلق من أن زيادات أسعار الفائدة التى يستحدثها مجلس الاحتياطى الاتحادى قد تضع الولايات المتحدة فى "موقف غير موات" بينما بنك اليابان المركزى والبنك المركزى الأوروبى يواصلان سياستهما النقدية التيسيرية.

وتعليقاته إلى الشبكة التلفزيونية ليست المرة الأولى التى يخرج فيها ترامب على تقليد دأب رؤساء الولايات المتحدة على انتهاجه فى عدم التعقيب على سياسة البنك المركزى الأمريكى وعلى قيمة الدولار.

وقلصت العملة الأمريكية مكاسبها بعد تعليقات ترامب التى قال فيها إن الدولار القوى "يضعنا فى موقف يلحق الضرر بنا"، فى حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها للجلسة. وتخلت الأسهم الأمريكية لفترة وجيزة عن خسائرها بعد تعليقات ترامب بشأن أسعار الفائدة.