تحقيقات النيابة: بشير التابعى أغلق باب نادى القطامية بسيارته وروع المواطنين

كتبت أمنية الموجي

حققت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد الحنفى ورئاسة المستشار محمد سلامة، مع لاعب الزمالك السابق بشير التابعى، ومدير إحدى شركات إدارة الأندية الرياضية، فى اتهامهما بالبلطجة واستعراض القوة.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، ارتكاب المتهمين جرائم البلطجة، واستعراض القوة، ونشر الزعر بين المواطنين، حيث قام المتهم الأول "بشير" بالإستعانة بالأخير"مدير الشركة" وبلطجية لضرب مواطنين وإحداث إصابات ببعضهم داخل نادى القطامية، وقاما بترويع المواطنين وأعضاء النادى، وقام لاعب الزمالك السابق بإغلاق باب النادى بسيارته الخاصة، وذلك لمنع دخول أو خروج رواد النادى.

يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة ، أمرت بحبس لاعب الزمالك السابق بشير التابعي، ومدير إحدي شركات إدارة الأندية الرياضية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة ، في اتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة.

كان قسم شرطة القاهرة الجديدة، قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة داخل كمباوند بالقطامية بين بشير التابعى وآخرين مما أدى إلى ترويع المواطنين.